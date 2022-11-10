Польша передала Киеву больше полутора тысяч терминалов космической связи Starlink

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг, 10 ноября, заявил, что обещанные Польшей 1 570 терминалов системы Starlink уже прибыли в страну, – сообщают украинские СМИ.

В своем телеграм-канале Федоров написал: «Сначала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши. Теперь еще 1570 терминалов от наших стратегических партнеров помогут Украине оставаться на связи. Благодарю польское правительство за постоянную поддержку и группу логистических компаний ZAMMLER за бесплатную доставку новой партии терминалов»

«Из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает – в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому снабдим страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи. Кроме того, обеспечим Старлинками Укрзализныцю, чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет», – заявил также глава минцифры Украины.

Киев, Иван Бабурин

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