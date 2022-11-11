«Снова есть попадание»: объект критической инфраструктуры поврежден в Винницкой области

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

«Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», – написал он в своем телеграм-канале. По словам чиновника, жертв нет. На месте работают спасательные службы, добавил он.

Напомним, с 10 октября ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины после подрыва Крымского моста 8 октября. Российские власти расценили взрыв как теракт, за которым стоит военная разведка Украины. Однако в последние дни интенсивность российских ударов по украинской инфраструктуре заметно снизилась.

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны в результате российских обстрелов.

Винница, Наталья Петрова

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