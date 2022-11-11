Российские истребители сбили украинский Ми-8

Истребители ВКС России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины около Мировки Запорожской области. Также за сутки сбиты семь украинских беспилотников средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты семь беспилотников в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике. Уничтожены в воздухе 32 снаряда американской РСЗО HIMARS, пять американских противорадиолокационных ракет HARM», – говорится в сообщении министерства.

Поражены девять пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, взвод американских буксируемых гаубиц М777 под Золочевым Харьковской области, взвод украинских самоходных гаубиц «Акация» около Невского в ЛНР. Также разбит склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ под Николаевым, живая сила и военная техника в 176 районах.

На Херсонском направлении российские силы остановили подразделения ВСУ в 30-40 км от района переправ через Днепр. Более 20 украинских военных подорвались на минных заграждениях вместе двумя танками, двумя артиллерийскими самоходками и тремя бронемашинами. ВС РФ уничтожили три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты.

На Купянском направлении ВСУ лишились более 120 боевиков, двух танков, трех БМП, двух бронетранспортеров при попытке наступать на Ягодное, Кисловку и Владимировку Харьковской области. На Красно-Лиманском направлении также сорвана атака противника в направлении Червонопоповки и Площанки, уничтожено 90 военных и наемников убитыми и ранеными, боевая бронемашина.

На Южно-Донецком остановлены попытки прорваться Сладкому в ДНР. ВСУ лишилась более 65 человек, танка и четырех бронемашин.

Москва, Наталья Рязанова

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