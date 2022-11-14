Швейцария пообещала не вооружать Украину, несмотря на давление

В Швейцарии заявили, что страна не будет поставлять Украине оружие, несмотря на давление. Такой позиции придерживается президент Иньяцио Кассис.

По его словам, Швейцария не поставляла оружие во время мировых войн и не собирается делать это сейчас. При этом на страну всегда оказывалось и продолжается оказываться в настоящее время давление в связи с ее нейтральной позицией.

«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то еще ни было в мире», – цитирует Кассиса РИА «Новости».

С начала спецоперации России на Украине западные страны заявили, что поддержат Киев поставками вооружений. Кроме того, за киевский режим воюют иностранные наемники, а бойцы подразделений ВСУ проходят обучение на территории европейских государств.

Берн, Зоя Осколкова

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