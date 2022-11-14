Украинский главнокомандующий отчитался перед американским генералом о действиях российских военных

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в понедельник, 14 ноября, во время отчета перед председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал о действиях российских военных, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что в телефонном разговоре Залужных рассказал Марку Милли, что «Россияне активно атакуют на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка».

«Также Залужный рассказал о том, что в Херсонской области ВСУ укрепляют оборону, а в Харьковской – продолжают наступление», – сообщают украинские медиа.

Кроме того, украинский главком заявил, что «украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений».

«Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории», – сказал Залужный американскому военачальнику.

Главком ВСУ написал в Telegram: «Заверил, что мы будем бороться, пока хватит сил. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории».

Киев, Иван Бабурин

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