Уничтожен энергообъект, питавший две области Украины – глава «Укрэнерго»

Глава правления «Укрэнего» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине уничтожен энергообъект, который обеспечивал электричеством правый берег Херсонской области и часть Николаевской.

«Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная… дополнительно расстреляно и сокрушено», – сообщил Кудрицкий в соцсетях. Какой именно объект был уничтожен и где он находился, он не уточнил. По версии Кудрицкого, энергообъект взорвала российская армия при отходе с правого берега Днепра.

В настоящее время, по его словам, прорабатываются схемы поставок энергии в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов. Кроме того, Киев попросил у зарубежных партнеров помощи в поставке необходимого оборудования, согласились помочь Польша и Франция, отметил глава «Укрэнерго».

Накануне «Укрэнерго» заявило, что один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден на прошлой неделе из-за ударов со стороны российских войск.

Киев, Наталья Петрова

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