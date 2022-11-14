«Положение тяжелое»: серьезные повреждения получил один из ключевых объектов энергетики Украины

Компания «Украэнерго» сообщила, что один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден на минувшей неделе из-за ударов со стороны ВС РФ. Именно с этим связаны отключения электроснабжения в Киеве и ряде областей. В частности, сложная ситуация остается в украинской столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Там применяются плановые отключения, а иногда прибегают к аварийным, отметили в энергокомпании.

«Киевский и харьковский энергоузел – это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения», – заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября наносились украинской энергетике, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», – добавил он. Кудрицкий отметил, что в Киеве и в вышеперечисленных областях будут и дальше вводиться плановые отключения, «пока мы будем восстанавливать возможность передачи электроэнергии из других регионов».

В «Укрэнерго» вновь призвали жителей экономить электроэнергию.

Ранее в энергокомпании ДТЭК заявили, что аварийные отключения света на Украине могут прекратиться через две недели, но только в том случае, если не будет новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Напомним, 11 ноября «Укрэнерго» сообщило о введении экстренных аварийных отключений электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях после ночного удара российских военных по энергетической инфраструктуре Украины.

Киев, Наталья Петрова

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