Новые удары по энергетике Украины: в Киеве и еще четырех областях – экстренные отключения света

«Укрэнерго» сообщило о введении экстренных аварийных отключениях электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В энергокомпании заявили, что ситуация в энергосистеме страны ухудшилась после ночного удара российских военных по энергетической инфраструктуре Украины.
«Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме Украины осложнилась», – говорится в сообщении «Украэнерго» в Telegram. В связи с этим в Киеве и еще четырех областях страны применяются экстренные отключения электроэнергии. «Это необходимо для поддержания стабильной работы энергосистемы», – пояснили в компании.
Во всех остальных регионах страны продолжают действовать плановые отключения, добавили в «Укрэнерго».
В компании также сообщили, что ночью и утром вводились экстренные отключения света в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сейчас там продолжают действовать плановые отключения.
Ранее сегодня власти Винницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе после российского обстрела.
До этого в энергокомпании ДТЭК заявили, что аварийные отключения света на Украине могут прекратиться через две недели, но только в том случае, если не будет новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Киев, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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