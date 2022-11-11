Новые удары по энергетике Украины: в Киеве и еще четырех областях – экстренные отключения света

«Укрэнерго» сообщило о введении экстренных аварийных отключениях электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В энергокомпании заявили, что ситуация в энергосистеме страны ухудшилась после ночного удара российских военных по энергетической инфраструктуре Украины.

«Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме Украины осложнилась», – говорится в сообщении «Украэнерго» в Telegram. В связи с этим в Киеве и еще четырех областях страны применяются экстренные отключения электроэнергии. «Это необходимо для поддержания стабильной работы энергосистемы», – пояснили в компании.

Во всех остальных регионах страны продолжают действовать плановые отключения, добавили в «Укрэнерго».

В компании также сообщили, что ночью и утром вводились экстренные отключения света в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сейчас там продолжают действовать плановые отключения.

Ранее сегодня власти Винницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе после российского обстрела.

До этого в энергокомпании ДТЭК заявили, что аварийные отключения света на Украине могут прекратиться через две недели, но только в том случае, если не будет новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Киев, Наталья Петрова

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