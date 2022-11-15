Лондон отправит Киеву 12 млн долларов на восстановление энергосетей

Британские власти согласовали помощь в 10 млн фунтов стерлингов (11,8 млн долларов) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры Украины. Почти половина этой суммы будет доступна Киеву в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД.

Деньги передадут в международный Фонд поддержки энергетики Украины после подписания соглашения главой британского МИД Джеймсом Клеверли и министром энергетики Украины Германом Галущенко 15 ноября.

Странам Евросоюза предстоит собрать порядка триллиона евро на восстановление Украины. Германии придется вложить четверть суммы и стать гарантом соседей на случай дефолта.

Лондон, Наталья Рязанова

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