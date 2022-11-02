ЕС планирует собрать триллион евро на восстановление Украины

Странам Евросоюза предстоит собрать порядка триллиона евро на восстановление Украины. Германии придется вложить четверть суммы и стать гарантом соседей на случай дефолта, заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Страны ЕС планировали обойтись суммой в 345 млрд евро, Всемирный банк оценил ущерб Украины в 350 млрд. В Европарламенте допустили, что сумма может вырасти до триллиона евро.

Поэтому евродепутаты предложили запустить новый «план Маршалла» и пригласить в него страны G7, международные финансовые институты и организации. Власти ЕС уговаривают Норвегию и Швейцарию тоже внести свой вклад.

«Планируется, что участие примут все страны объединения, а ФРГ заплатит не менее одной четверти. Германия будет страной-гарантом в случае дефолта других членов. Вполне вероятно, что следствием этой инициативы будет усиление инфляции в объединении и даже множество дефолтов», – цитируют Бека «Известия».

Пока идея находится на стадии обсуждения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Евросоюз не сможет в одиночку восстановить Украину, поскольку процесс потребует глобальных усилий и финансирования в течение десятилетий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спрогнозировала раздел украинских территорий между странами Запада, когда Украина достаточно погрузилась в разруху. По ее мнению, Киев напрасно надеется на помощь ЕС в восстановлении страны.

Брюссель, Наталья Рязанова

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