В Киеве связали ракетный удар по территории Украины с «мощной» речью Зеленского на саммите G20

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 15 ноября, заявил, что ракетный удар по территории Украины стал реакцией на «мощную» речь Зеленского на саммите Большой двадцатки, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в твиттере Ермак написал о сегодняшнем ракетном ударе следующее: «Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новой ракетной атакой» .

Украинские медиа, а также главы администраций районов и городов страны во вторник, 15 ноября, сообщают о волне взрывов, в результате российских ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры.

Так, власти Житомира и Ровно сообщают, что их города под удар. Пропал свет.

«Два удара по Житомиру, по энергетической инфраструктуре Житомира… Пока город остается без электроэнергии полностью», – заявил в своем видеообращении мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Мэр Ровно Александр Третяк. в своем Telegram-канале написал: «Некоторые части города без электроэнергии»

В Ивано-Франковске сообщают о взрывах. В Сумской области аварийные отключения электроэнергии. Часть мэр Львова сообщил, что после ударов обесточена часть города.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает о ракетах в воздухе и призывал всех пройти в укрытие.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры в городе, есть проблема с электроснабжением

«О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро», – написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Пишет, что есть перебои с электроснабжением.

Ракетные удары по Кривому Рогу подтверждает глава военной администрации города Александр Викул.

Кроме того, об отсутствии света пишут паблики Балаклеи и Краснограда. О «прилете» в Кременчугском районе сообщает губернатор Полтавской области. В Винницкой области поражен объект критической инфраструктуры, – сообщают местные власти.

В Киеве и Киевской области сообщается об экстренных отключениях электроэнергии. В Киеве после ударов без света осталась половина потребителей.

Киев, Иван Бабурин

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