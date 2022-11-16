«Укрэнерго»: Нужно готовиться к «тяжелым дням» и длительным отключениям света

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что в результате российских ракетных ударов 15 ноября было повреждено более 30 объектов инфраструктуры страны. В «Укрэнерго» заявили, что эта атака стала «самой большой в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины». Там призвали украинцев готовиться к «тяжелым дням» и длительным отключениям электроэнергии.

По оценке энергокомпании, наиболее сложная ситуация отмечена на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что для стабилизации энергосистемы были применены аварийные отключения, что позволило предотвратить полное обесточивание страны.

Вместе с тем, в компании предупредили, что «следующие несколько дней будут тяжелыми». «Приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости», – заявили в «Укрэнерго».

Там призвали украинцев «быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября по энергетической инфраструктуре страны был нанесен самый массированный удар с начала специальной военной операции России. По его словам, повреждены как объекты генерации, так и системе передачи электроэнергии. В связи с этим введены аварийные отключения в ряде городов страны, добавил он.

Накануне сообщалось, что в результате российского удара по энергосистеме Украины серьезные перебои с электричеством наблюдались в Киеве и Киевской области, а также в 16 областях страны от запада до востока.

Киев, Наталья Петрова

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