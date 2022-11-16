ВС РФ уничтожили более 400 украинских боевиков за сутки

Российские силы ликвидировали более 400 украинских боевиков за сутки. Всего поражена живая сила и военная техника ВСУ в 185 районах, сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении ВСУ пытались остановить продвижение российских войск и контратаковать в сторону Курдюмовки, Авдеевки, Старомихайловки и Георгиевки Донецкой Народной Республики. Украинские силы были отброшены и лишились более 160 военных, трех танков, пяти боевых бронемашин.

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 65 военных ВСУ и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей. ВС РФ пресекли попытку киевского режима продвинуться в направлении Степного в ДНР.

На Купянском направлении армейская авиация ВКС России помешала ВСУ продвинуться к Берестовому, Колесниковке Харьковской области и Новоселовскому Луганской Народной Республики. Киев лишился более 80 боевиков, шести танков, восьми бронемашин, двух бронеавтомобилей и трех самоходных артиллерийских установок. На Красно-Лиманском направлении тактические группы ВСУ выступили к Коломыйчихе, но лишились более 100 человек убитыми и ранеными, двух танков и четырех бронемашин.

За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, склад боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. ВС РФ разбили 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, две артсистемы М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и боевую машину РСЗО «Град».

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами ПВО уничтожены три беспилотника, перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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