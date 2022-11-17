Канада отправит Украине $25 млн и данные со спутников

Власти Канады одобрили военную помощь Украине на 34 млн канадских долларов или 25,5 млн долларов США. Оттава также готова передавать Киеву данные с канадских спутников, сообщила пресс-служба Минобороны Канады.

Главы Минобороны страны Анита Ананд заявила, что канадские военные инструкторы еще год будут обучать украинских боевиков.

«Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь примерно на 34 млн долларов. И продлит свою учебную миссию в Соединенном Королевстве до конца 2023 года», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В пакет военной помощи войдут зимнее обмундирование и камеры для беспилотников с высоким разрешением. Также Канада обещала передавать киевскому режиму снимки с канадских спутников.

Новая Зеландия уже расширила пакет помощи Украине, продлив программу подготовки военных ВСУ. 12 сотрудников новозеландского Минобороны сосредоточатся на отправке Киеву данных разведки.

Оттава, Наталья Рязанова

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