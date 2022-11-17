ВС РФ уничтожили цеха украинских военных заводов и сорвали атаки ВСУ в Донбассе

Минобороны России сообщило об уничтожении цехов двух военных заводов в Днепропетровской области и Запорожье. Кроме того, по данным ведомства, ВС России сорвали атаки украинских войск в Луганской и Донецкой народных республиках, а также взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. А в городе Запорожье разбиты цеха завода «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций украинской армии и реактивных систем залпового огня, добавил он.

На Купянском направлении упреждающим ударом предотвращена попытка ВСУ атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. «Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля», – рассказал Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении российские военные огнем боевой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали попытки наступления украинских сил в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР. Потери ВСУ составили до 100 человек убитыми и ранеными, один танк, три БМП, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении пресечены три атаки украинских военных из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка в ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронемашин.

За сутки ВС России поразили пункт управления украинской армии и узел связи ВСУ в Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 166 районах.

Кроме того, уничтожены две украинские пусковые установки РЗСО «Ураган» в Харьковской области и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка в ДНР.

Средствами ПВО за сутки сбиты шесть украинских беспилотников, перехвачены 15 реактивных снарядов, в том числе 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Также сбиты в воздухе два реактивных снаряда «Ураган» в Харьковской области и два реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Рубежное и Макеевка в ЛНР.

Как сообщил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотника, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронемашин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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