Минобороны Украины обеспокоено ростом украинских подписчиков на российские Telegram-каналы

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в четверг, 17 ноября, заявила, что оборонное ведомство озабочено тем фактом, что миллионы украинцев подписаны на российские Telegram-каналы, – сообщает агентство УНН.

В ходе своего выступления Маляр сказала: «Миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и ее представителями. Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, их украинская аудитория почему-то продолжает расти».

«Россия использует Telegram-каналы для проведения своих информационных операций, в результате в обществе отмечаются раздор, паника и уныние. Надо противодействовать этому, фильтруя свои подписки во избежание дестабилизации морально-психологического состояния и конфликтов в обществе», – призвала замминистра обороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

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