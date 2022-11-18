ВС РФ освободили поселение Опытное в ДНР

В Донецкой Народной Республике российские силы освободили населенный пункт Опытное и пресекли попытки ВСУ перейти в наступление, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские боевики прорывались к Сладкому, Владимировке и Павловке в надежде остановить продвижение ВС РФ. В итоге ВСУ лишились более 100 человек убитыми и ранеными, танка, двух бронетранспортеров и трех боевых машин пехоты.

На Купянском направлении киевский режим отправил две ротные тактические группы к Ягодному Харьковской области и Куземовке Луганской Народной Республики. Российские силы отбили атаку и уничтожили более 50 украинских военных, два танка и пять бронеавтомобилей.

«На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки в ЛНР. Подразделения противника остановлены и рассеяны, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля», – добавил Конашенков.

Всего поражена живая сила и военная техника в 172 районах, пункты управления ВСУ около Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожской области. Разбиты 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, пусковая установка РСЗО «Ураган».

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, перехватили десять снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS в Харьковской области и ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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