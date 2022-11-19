Российские средства ПВО сбили 10 беспилотников за сутки

Средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в небе рядом с Кременной и Новокраснянкой Луганской Народной Республики, Новотроицким, Максимовкой, Ольгинкой и Угледаром Донецкой Народной Республики.

За сутки российские силы поразили живую силу и военную технику ВСУ в 176 районах, сообщили в Минобороны РФ. Так, в ДНР ВС РФ пошли в наступление и уничтожили 120 украинских военных, два танка, три боевые бронемашины и семь автомобилей.

На Купянском направлении киевский режим бросил к Першотравневому, Кисловке и Крахмальному Харьковской области тактические группы ВСУ и наемников. Российские войска сорвали атаку, а ВСУ лишились более 60 человек, трех танков, боевой машины пехоты и двух бронетранспортеров.

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ сорвали попытку Киева продвинуться к Червонопоповке и Площанке. Уничтожено до 50 украинских военных, три БМП и два бронеавтомобиля.

«За сутки поражены девять пунктов управления в Харьковской области, ДНР, ЛНР, Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Авдеевки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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