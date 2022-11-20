Российские силы лишили ВСУ цеха по сборке авиадвигателей

ВКС России высокоточным ударом уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины. Он располагался на оборонном предприятии «Мотор-Сич» в городе Запорожье, рассказали в Минобороны РФ.

Российские силы также поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области и дивизион 40-й артиллерийской бригады ВСУ около Волчанска и Гатище Харьковской области, который вёл обстрелы поселений Белгородской области. За сутки уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США, две установки РСЗО HIMARS, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Разбита живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах. На Южно-Донецком направлении штурмовые группы ВС РФ остановили попытки ВСУ контратаковать в сторону Славного, Павловки, Ровнополя и Времевки. Киев лишился до 50 военных убитыми и ранеными, двух МТ-ЛБ, двух бронеавтомобилей, трех пикапов.

На Красно-Лиманском направлении российская артиллерия заставила повернуть назад колонны ВСУ, выдвинувшиеся к Макеевке, Червонопоповке и Кременной Луганской Народной Республики. Попытки киевского режима атаковать под Коломыйчихой в ЛНР также провалились, уничтожено более 30 украинских военных и наемников, три боевые бронемашины, пять пикапов.

На Купянском направлении российская артиллерия и минометы били по скоплениям противника около Табаевки, Кисловки, Берестового Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Ликвидированы более 20 боевиков, бронетранспортер и два пикапа.

Средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников, два снаряда РСЗО «Ольха».

Москва, Наталья Рязанова

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