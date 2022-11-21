Армия РФ разбила диверсантов под Херсоном и сорвала атаки ВСУ в Донбассе

Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся переправиться на катере на левый берег Днепра. Диверсантов ВСУ накрыли огнем в районе населенного пункта Днепровское под Херсоном. Кроме того, ВС РФ сорвали попытки украинской армии атаковать на трех направлениях в ЛНР и ДНР.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на Красно-Лиманском направлении ВСУ силами двух ротных тактических групп пытались пойти в наступление в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка в Луганской народной республике. Ударами артиллерии, отметил он, враг рассеян, уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три БМП и одна бронемашина.

На Купянском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР. По украинским позициям был нанесен упреждающий огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Потери украинской армии составили более 35 человек убитыми, также уничтожено два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

Кроме того, по данным Минобороны, на Южно-Донецком направлении армия РФ при поддержке артиллерии остановила и отбросила на исходные позиции ВСУ, которые попытались атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новодаровка. Также безуспешными оказались попытки ВСУ контратаковать, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка в ДНР. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 70 человек убитыми и ранеными.

Также сообщается, что в Харьковской области поражены две установки РСЗО «Ураган» украинских военных, из которых велись обстрелы территории Белгородской области. В районе Краматорска ВС России разбомбили склад вооружения и военной техники ВСУ. За сутки средствами ПВО сбито пять украинских беспилотников, перехвачены 11 украинских снарядов систем «Ураган» и «Ольха».

Кроме того, по информации Минобороны, российские военные поразили пункты управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124 районах.

Как сообщил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 дрона, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронемашин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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