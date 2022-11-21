Литва отказала Украине в передаче немецких самоходных гаубиц

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что власти республики приняли решение не передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, находящиеся на вооружении литовской армии.

Министр не уточнил причины отказа от передачи Киеву гаубиц производства ФРГ. При этом, отметил он, Литва решила поставить Украине боеприпасы к гаубицам, сообщает ТАСС.

Общий объем помощи Литвы Киеву превысил 640 млн евро, из которых военные поставки оцениваются в 232 млн евро.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные киевскому режиму Германией, изнашиваются из-за интенсивного использования, в связи чем большая их часть уже отправлена на ремонт в Литву. Отмечалось, что для их восстановления пришлось разобрать одну из артиллерийских установок в качестве «донора для запчастей».

Вильнюс, Наталья Петрова

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