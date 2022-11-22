Лондон передал Киеву модернизированные ракеты Brimstone

Великобритания отправила Украине ракеты Brimstone с лазерным наведением. Их дальность вдвое больше, чем у модели, переданной Киеву полгода назад, пишет The Telegraph.

Усовершенствованная модель имеет лазерное наведение для более высокой точности. По данным издания, их можно использовать для поражения целей в населенных пунктах, поскольку точность попадания снизит вероятность сопутствующего ущерба.

Каждая ракета стоит порядка 175 тыс. фунтов стерлингов. Количество отправленных на Украину ракет не уточняется.

Члены контактной группы «Рамштайн» пообещали Киеву дополнительную военную помощь. Швеция и Польша – системы ПВО, Испания – зенитки HAWK и ракеты к ним, Германия артиллерию и боеприпасы для РСЗО, Греция – 155-мм боеприпасы.

Лондон, Наталья Рязанова

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