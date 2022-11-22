Армия России ликвидировала три диверсионные группы ВСУ под Павловкой

Вооруженные Силы РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ под Павловкой и механизированную роту около Водяного. Всего на Южно-Донецком направлении противник лишился более 50 боевиков убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.

Во время наступления на Донецком направлении российские силы уничтожили более 120 украинских военных, два танка, шесть бронемашин. На Красно-Лиманском направлении ВС РФ сорвали попытку киевского режима атаковать под Стельмаховкой, лишив противника 40 военных и наемников, трех бронеавтомобилей.

На Купянском направлении российская артиллерия подавила попытку мотопехотной роты ВСУ атаковать около Новоселовского в Луганской Народной Республике. Более 50 украинских военных убиты и ранены, уничтожен танк, три БМП. Всего за сутки поражена живая сила и военная техника в 136 районах

ВС РФ разбили батарею переданных Киеву артиллерийских систем М777 американского производства, два минометных взвода ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях. Под Краматорском уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» и склад боеприпасов.

ВСУ лишилась 11 пунктов управления в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой Народной Республике, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 под Миньковкой в ДНР.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников в небе над ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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