Киев получил очередной льготный кредит в размере двух с половиной миллиардов евро

Министр финансов Украины Сергея Марченко во вторник, 22 ноября, заявил, что в рамках текущей программы макрофинансовой помощи ЕС страна получила очередной кредитный транш на сумму EUR2,5 млрд., – сообщают украинские СМИ.

Благодаря ЕС глава украинского минфины, сказал: «Мы искренне благодарны ЕС за предоставленную Украине финансовую поддержку. Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить срочные расходы государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве. ».

«Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 24 февраля, достигла EUR6,7 млрд. Предполагается, что последний транш в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи Украина получит до конца этого года. Речь идет о кредитных средствах, выделяемых на льготных условиях», – сообщили в минфине Украины.

Киев, Иван Бабурин

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