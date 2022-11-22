Зеленский попросил французских мэров помочь подготовить украинские города к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на 104-м Конгрессе мэров и глав муниципалитетов Франции во вторник, 22 ноября, попросил присутствующих оказать помощь украинским городам и селам в преддверии зимы, – сообщает украинское издание Интерфакс-Украина.

В ходе выступления перед французскими мэрами Зеленский сказал: «Перед зимой мы столкнулись с одной из самых масштабных угроз. Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектам, чтобы превратить холод зимы в оружие массового уничтожения. Прошу помочь нам пройти зиму. Нам нужны многие вещи – от генераторов разной мощности до «Старлинков» (система космической связи,– прим. ред.).

«Мы имеем четкие договоренности с президентом Эмманюэлем Макроном, в том числе и о том, чтобы в начале декабря провести конференцию по быстрому восстановлению Украины. Я приглашаю всех вас присоединиться к этой конференции», – обратился глава украинцев к мэрам и главам муниципалитетов Франции.

Киев, Иван Бабурин

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