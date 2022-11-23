Украина отказала Евросоюзу в праве уставать от помощи Киеву

Западные страны не вправе уставать от поддержки Украины. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», – сказал он, чьи слова приводит Die Zeit.

Кулеба призвал ЕС «отбросить сомнения и усталость», чтобы как можно быстрее согласовать девятый пакет санкций в отношении России. Кроме того, министр заявил о необходимости регулярных поставок систем противовоздушной обороны для поддержки украинской армии.

Накануне Минфин США объявил о выделении Киеву нового транша финансовой помощи на 4,5 млрд долларов. Эти средства предназначены для выплаты зарплаты бюджетникам. С учетом этого прямая бюджетная поддержка Украины со стороны США достигла 13 млрд долларов.

В тот же день в Минфине Украине заявили о получении очередного транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 2,5 млрд евро.

Киев, Наталья Петрова

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