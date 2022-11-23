ВСУ отказались от планов прорывной операции в ЛНР – народная милиция

Украинские войска отказались от полномасштабного наступления на Луганскую народную республику из-за больших потерь, непогоды и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«Из-за неблагоприятных погодных условий, большого числа потерь, нарушений поставок боеприпасов, вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий по направлению ЛНР», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Марочко, сейчас на линии соприкосновения ведутся «плановые локальные боестолкновения» с целью выявления бреши в обороне ВС РФ и позиционные бои.

Офицер пояснил, что туман и дожди в регионе играют на руку российским военным. Неблагоприятные погодные условия мешают ВСУ «выявлять наши позиции и наносить удары по нашим военным», – отметил Марочко в эфире радио «Вести ФМ». Распутица существенно затрудняет продвижение военной техники, что также вынуждает украинскую армию отказываться от масштабных наступательных действий.

Представитель Народной милиции ЛНР назвал это положительными факторами для наших сил, которые сейчас, с его слов, по большей части обороняются.

Марочко также отметил, что попытки ВСУ прощупать бреши в обороне безуспешны благодаря созданию в ЛНР глубоко эшелонированной обороны и налаживанию поставок боеприпасов.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают подразделения с Херсонского направления к Луганской народной республике для укрепления ударной группировки на Сватовском направлении. Он отмечал, что основные усилия украинских войск брошены на Луганское направление. Позже Марочко заявил, что украинские военные перешли в глухую оборону в районах населенных пунктов Артемовск и Соледар.

«Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», – написал он в понедельник, 21 ноября.

Москва, Наталья Петрова

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