50 на 50: глава ДНР сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин анонсировал новый обмен военнопленными с Украиной.
«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», – написал он в своем телеграм-канале.
Накануне Пушилин сообщил о состоявшемся 23 ноября между Россией и Украиной обмене пленными по формуле 35 на 35. Он уточнил, что в числе освобожденных четверо бойцов из ДНР, двое – из ЛНР.
Позднее Минобороны РФ подтвердило информацию об обмене военнопленными. Там отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства.
Донецк, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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