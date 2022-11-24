Мэр Харькова оштрафован за разговоры на русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в четверг, 24 ноября, заявил, что мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам Украины, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Креминь написал: «Терехов применял негосударственный язык во время выступления в эфире национального телемарафона. За это нарушение в рамках закона Украины предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара США)».

«Суд вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Харьковским городским главой Игорем Тереховым», – отметил украинский языковой омбудсмен и добавил, что он вынес «предупреждение» Терехову еще и за то, что «социальные страницы мэра Харькова ведутся также не на государственном языке».

Киев, Иван Бабурин

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