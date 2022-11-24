Зеленский призвал Ставку Верховного Главнокомандующего сохранить связь, во что бы то ни стало

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 24 ноября, заявил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего уделил особое внимание проблемам со связью, – сообщают украинские СМИ.

В ролике, размещенном в своем телеграм-канале, Зеленский говорит: «Отдельное внимание было уделено системе связи. Что бы ни планировали россияне, мы должны сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла».

«Они хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали одно одного», – подчеркнул глава украинцев.

Киев, Иван Бабурин

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