Зеленский призвал Ставку Верховного Главнокомандующего сохранить связь, во что бы то ни стало

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 24 ноября, заявил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего уделил особое внимание проблемам со связью, – сообщают украинские СМИ.
В ролике, размещенном в своем телеграм-канале, Зеленский говорит: «Отдельное внимание было уделено системе связи. Что бы ни планировали россияне, мы должны сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла».
«Они хотят изолировать нас друг от друга и сделать так, чтобы мы не чувствовали одно одного», – подчеркнул глава украинцев.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube