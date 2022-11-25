российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 ноября 2022, 10:01 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: США отговорили Польшу передавать истребители Украине по просьбе Китая

Фото: «Синьхуа»

Китай настоял на отмене сделки по передаче истребителей МиГ-29 из Польши на Украину. Вашингтон после просьбы Пекина отговорил Варшаву от поставки самолетов, пишет The Spectator со ссылкой на источники, связанные с военно-политическим руководством КНР.

Штаты поддержали инициативу польских властей отдать Украине МиГ-29 советского производства. Но по некоторым причинам, в том числе после переговоров с Китаем, Белый дом изменил мнение. США решили, что «поставить самолеты – значит слишком далеко зайти».

В марте Белый дом объявил, что поставки самолетов не в интересах НАТО, а Пентагон предложил рассмотреть альтернативу, например, поставку Киеву систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это обвинением западных союзников в «гуманитарной катастрофе» в своей стране. Он заявил, что Киеву некогда разгадывать сигналы от решений Запада, и потребовал новые вооружения и самолеты.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Донбасс, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Донбасс vs Киев, Китай, США,