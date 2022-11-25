СМИ: США отговорили Польшу передавать истребители Украине по просьбе Китая

Китай настоял на отмене сделки по передаче истребителей МиГ-29 из Польши на Украину. Вашингтон после просьбы Пекина отговорил Варшаву от поставки самолетов, пишет The Spectator со ссылкой на источники, связанные с военно-политическим руководством КНР.

Штаты поддержали инициативу польских властей отдать Украине МиГ-29 советского производства. Но по некоторым причинам, в том числе после переговоров с Китаем, Белый дом изменил мнение. США решили, что «поставить самолеты – значит слишком далеко зайти».

В марте Белый дом объявил, что поставки самолетов не в интересах НАТО, а Пентагон предложил рассмотреть альтернативу, например, поставку Киеву систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это обвинением западных союзников в «гуманитарной катастрофе» в своей стране. Он заявил, что Киеву некогда разгадывать сигналы от решений Запада, и потребовал новые вооружения и самолеты.

Пекин, Наталья Рязанова

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