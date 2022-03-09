Зеленский потребовал закрыть небо и отдать истребители

Президент Украины Владимир Зеленский снова потребовал от союзников закрыть украинское небо. Он возложил на них ответственность за «гуманитарную катастрофу», которая разворачивается в стране.

«Украина с первого дня повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за эту катастрофу, масштабную гуманитарную катастрофу. Россия использует ракеты, авиацию, вертолеты против нас. Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Только… решения нет», – сказал Зеленский в видеообращении.

Трансляция велась в официальном телеграм-канале украинского лидера.

Президент поблагодарил Польшу за намерение помочь – предоставить Украине боевые самолеты. По мнению Зеленского, Вашингтон неоправданно затягивает решение о передаче самолетов Киеву.

«Мы все слышали, что договоренность американской стороны с Польшей есть. Но при этом слышим, что предложение Польши якобы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение? Послушайте: у нас война! У нас нет времени на все эти сигналы. Не перебрасывайте ответственность, отправьте нам самолеты», – возмутился украинский президент.

Напомним, Польша согласилась передать все свои самолеты МиГ-29 на американскую базу Рамштайн в Германии, чтобы США отдали их Украине в качестве военной помощи. Сама Варшава отказалась поставлять на Украину вооружения, сославшись, что не является стороной в конфликте.

При этом Польша намерена обменять свои МиГ-29 на использованные американские F-16. В США пока не приняли решение, поскольку сделку должны утвердить в Белом доме и конгрессе, а также – одобрить в НАТО.

Зеленский предупредил украинских политиков не искать «ниточки в Россию». Он заявил, что сила Украины в единстве, и всех, кто будет его подрывать, ждет резкий и быстрый ответ.

«Мы получаем много сигналов о том, что кое-кто в Украине решил, что может уже не бороться. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. Хочу сказать одно и только один раз: если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым. Как и положено в военное время», – заявил президент.

При этом украинский лидер заверил, что Киев продолжит переговоры с Россией «ради мира».

Киев, Наталья Рязанова

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