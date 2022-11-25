Российские военные не дали диверсантам ВСУ прорваться в Запорожскую область: уничтожено 40 боевиков

Российские военные уничтожили в Запорожской области крупную украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке прорваться через линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ликвидировано порядка 40 боевиков ВСУ и несколько единиц автомобильной техники.

«Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной группы, она уничтожена полностью. Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь», – рассказал Рогов ТАСС.

Он уточнил, что диверсанты пытались просочиться в Пологовском районе.

Ранее, на этой неделе Минобороны России сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательная группы ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

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