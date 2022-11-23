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Среда, 23 ноября 2022, 16:43 мск

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В Запорожской области российские военные уничтожили диверсантов ВСУ

В Министерстве обороны РФ сообщили о ходе специальной военной операции на Украине. Так российские военные сорвали готовящуюся атаку противника, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Наступательные действия продолжаются на Донецком направлении. За сутки там было уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ.

На Южно-Донецком направлении с помощью артиллерии отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам противника. Также была сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ на Купянском направлении и ротной тактической группы на Красно-Лиманском направлении.

«В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа», – сообщили в Минобороны.

В ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В Запорожской области и ЛНР противник лишился двух складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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