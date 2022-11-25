Кличко пожаловался на отсутствие света у него дома и в офисе

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 25 ноября, заявил, что во время массовых отключений электричества в столице Украины у него дома и в офисе света тоже нет, – сообщает BBC.

В интервью телеканалу Кличко заявил: «Откуда вы знаете, что тут всегда есть свет и в моей квартире всегда есть свет? Я нахожусь в тех же условиях, и исключений нет. Исключения есть для критических объектов жизнеобеспечения».

В свою очередь, украинское издание Страна.ua сообщает, что генеральный директор «ДТЭК-Сети» Александр Фоменко заявил сегодня, что Киев в настоящее время обеспечен электроэнергией лишь на 30% от потребности.

В эфире национального телемарафона Фоменко сказал: «Другими словами, четыре часа будет свет, а восемь часов не будет. Текущие темпы восстановления позволяют надеяться, что Киев войдет в график плановых отключений к понедельнику»

Страна.ua ранее также сообщала, что в Киеве из-за отключений света люди приходят с ноутбуками работать в метро, а у банкоматов собираются очереди.

Киев, Иван Бабурин

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