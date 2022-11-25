На Украине подготовили законопроект, который «положит конец русской церкви»

Украинский народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» (ЕС)Николай Княжицкий заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете русской церкви на Украине, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу партии ЕС, Княжицкий заявил: «Мы зарегистрировали законопроект, который положит конец русской церкви в нашем государстве».

Украинский нардеп также заявил, что «Кремль использует свою церковь для пропаганды и распространения идеологии «русского мира».

«Проект Закона № 8221 «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций» должен полностью запретить деятельность РПЦ и ее структур на территории Украины. Деятельность РПЦ имеет не религиозный, а политический характер», – подчеркнул Николай Княжицкий.

Новый украинский законопроект предусматривает, что «все соглашения, связанные с использованием имущества (аренды, найма, лизинга и т.п.), срок действия которых не истек, заключенные между резидентами Украины с соответствующей запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых она является, прекращаются досрочно».

Следует отметить, что законопроектом 8221 на Украине определяется «Единая «государственная» православная церковь, которая имеет название «Православная Церковь Украины», и все религиозные организации, которые имеют в названии слово «православный» или «православная», должны подчиняться «ПЦУ», или получить от «ПЦУ» разрешение на использование этих слов в названии».

Киев, Иван Бабурин

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