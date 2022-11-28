В Киеве прошли экстренные отключения света

Энергетики проводят экстренные отключения электричества в Киеве. Украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские региональные электросети» признал, что составленные ранее графики плановых отключений не работают.

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», – цитируют сообщение холдинга «Известия».

Бригады ремонтников вместе с экстренными службами работают над восстановлением инфраструктуры, добавили в компании.

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал горожанам уезжать к знакомым, живущим в частных домах. В холодную погоду потребление энергии растет, а это провоцирует новые отключения.

«Из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения. В случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым», – сказал политик в интервью «РБК-Украина».

Кличко подтвердил, что восстановительные работы идут, но компонентов для ремонта не хватает.

«Мы стараемся восстановить все максимально быстро. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны», – сказал он.

17 ноября в Киеве зафиксированы рекордные отключения света. Систему ограничили почти на 523 МВт.

Киев, Наталья Рязанова

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