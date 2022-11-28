По всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии

На всей территории Украины начались аварийные отключения электроэнергии, сообщил государственный оператор «Укрэнерго». Решение принято в связи со стремительным увеличением дефицита мощности, пояснили в компании. Сегодня дефицит мощности составляет 27%, а накануне он достигал 20%.

«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий», – говорится в сообщении энергооператора.

Как отметило «Укрэнерго», контролируемые аварийные отключения «позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях».

В компании заявили, что дефицит в энергосистеме образовался вследствие «семи волн ракетных ударов» России по энергетической инфраструктуре страны. «Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно», – добавили там.

Ранее сегодня сообщалось, что энергетики проводят экстренные отключения электричества в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рекомендовал горожанам уезжать к знакомым, живущим в частных домах, где есть вода и печь. В холодную погоду потребление энергии растет, а это провоцирует новые отключения. Он подтвердил, что восстановительные работы идут, но компонентов для ремонта не хватает.

Киев, Наталья Петрова

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