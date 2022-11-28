Украина захотела ракеты дальностью 800 км

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)Украины Алексей Данилов в понедельник, 28 ноября, заявил, что наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, – сообщают украинские СМИ.
В своем микроблоге в Twitter Данилов написал: «Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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