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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 ноября 2022, 21:28 мск

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Украина захотела ракеты дальностью 800 км

Данилов. Фото: СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)Украины Алексей Данилов в понедельник, 28 ноября, заявил, что наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Данилов написал: «Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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