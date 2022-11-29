Киев ищет импортеров электричества в связи с катастрофой в энергетике

«Укрэнерго» отправило в Минобороны Украины доклад о ситуации в энергетике, которую назвало близкой к катастрофической. Компания ищет страны, готовые продавать Украине электроэнергию.

Энергетические мощности в некоторых регионах выведены из строя более чем на 60%. Почти по всей территории страны проходят экстренные отключения электричества, свет дают на несколько часов, преимущественного, ночью. Специалисты отметили, что украинцы все чаще незаконно подключаются к электросетям, передает «Вести.ру».

«Укрэнерго» начала переговоры с рядом европейских стран, включая Венгрию, Румынию, Словакию, об импорте электроэнергии. «Энергетическая компания Украины» 27 ноября провела тестовую закупку электричества из Румынии. Два часа энергия мощностью 1 МВт поступала на украинскую территорию. Закупку провело «Укрэнерго», сообщила пресс-служба компании.

Российские силы регулярно наносят удары по объектам инфраструктуры Украины. В постпредстве РФ при ООН пояснили, что атаки проводят в связи с продолжающейся накачкой Украины оружием со стороны Запада. В Киеве предупредили, что график отключения электричества не работает, поскольку энергии не хватает на первостепенные нужды.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в соцсети предупредил, что блэкаут в городе может длиться несколько недель. Городские службы откроют пожарные гидранты, чтобы жители могли набирать воду. Без электричества напора воды в многоквартирных домах хватит только до 2-3 этажа.

Киев, Наталья Рязанова

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