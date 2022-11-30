Генсек НАТО призвал Украину не думать о членстве в альянсе: «Сейчас главное другое»

Украине нужно сейчас думать не о членстве в НАТО, а о том, чтобы сохранить свою независимость. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте.
По его мнению, в вопросе принятия в Североатлантический блок Киеву следует не торопиться и двигаться «шаг за шагом». Сейчас главное – «это сохранение Украины» как независимой нации в Европе, – заявил Столтенберг, передает РИА «Новости».
«Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем», – сказал генсек.
Как подчеркнул Столтенберг, в случае, если Киеву не удастся сохранить независимость и суверенность, то «вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет».
Ранее СМИ сообщали, что руководители МИД стран НАТО заявят в Бухаресте, что двери альянса открыты для Украины, но время для вступления в блок еще не наступило.
Накануне Столтенберг заявил, что НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия.
Брюссель, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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