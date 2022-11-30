Более чем качественно сделали свою работу: Пушилин рассказал о боях ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал об ожесточенных боях «вагнеровцев» на Бахмутском направлении.

Под контроль ЧВК «Вагнер» в последние два дня перешли населенные пункты Курдюмовка, Зеленополье, Андреевка и Озаряновка. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, на этом направлении идут весьма тяжелые бои, поскольку подразделения ВСУ оказывают серьезное сопротивление.

«Населенные пункты Перше Травня (Озаряновка) и Андреевка – это окрестности Артемовска (прежнее название Бахмута), направление крайне важное, потому что с зачисткой Курдюмовки, где противник еще оказывает сопротивление, полностью появляется выход на артемовскую трассу и перекрываются пути снабжения для основной украинской группировки. Поэтому, безусловно, на данном направлении мы встречаем ожесточенное сопротивление. В Андреевке шли очень тяжелые бои, но подразделения ЧВК «Вагнер» более чем качественно сделали свою работу и на данный момент населенный пункт уже освобожден», – пояснил Пушилин.

Ранее военкор Симонов обратил внимание, что об освобождении Андреевки и Озаряновки стало известно еще 28 ноября, а в Белогоровке штурмовики ЧВК «Вагнер» стоят еще с начала месяца. Курдюмовка была освобождена «музыкантами» 29 ноября. Пушилин подтвердил, что на бахмутском направлении работают бойцы «Оркестра».

«На артемовском направлении бои идут уже достаточно протяженный период времени. Там группировка довольно серьезная, с учетом переброски резервов ВСУ с херсонского направления. Тем не менее, мы можем говорить в скорой перспективе об оперативном окружении Артемовска, к чему мы продвигались совестными усилиями различных подразделений, но преимущественно на данном направлении задействованы подразделения «Вагнера», – заключил Пушилин.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают постепенно приближаться к позициям противника в самом Бахмуте. Населенные пункты в окрестностях города один за другим переходят под контроль «музыкантов», несмотря на то, что с боем приходиться брать каждый квартал. Противник пытается сохранить за собой важный транспортный узел и постоянно проводит ротации и переброски боеспособных сил к этому участку фронта.

Донецк, Светлана Антонова

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