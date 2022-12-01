США значительно расширят программу подготовки украинских военных

Вашингтон рассматривает возможность значительного расширения программы обучения украинских военнослужащих, которую проводят американские военные. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники в Белом доме.

По его данным, США намерены осуществлять подготовку большего числа военных ВСУ – до 2,5 тыс. человек в месяц. Американские инструкторы будут тренировать украинских солдат на базе армии США в немецком Графенвере. Программа включает обучение более сложной тактике боя, в том числе тому, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой. Это будет «намного более интенсивная и всесторонняя» подготовку, чем украинские военные проходили в Польше или Великобритании, рассказал один из источников телеканала.

Отмечается, что предложение, которое было выдвинуто по инициативе Украины, находится на межведомственном рассмотрении администрации США.

Европейское командование США отказалось от комментариев. Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена также отказался комментировать инициативу, заявив CNN, что «мы не будем опережать решения, которые еще не были приняты, но мы постоянно ищем способы убедиться, что у украинцев есть навыки, которые нужны им, чтобы добиться успеха на поле боя».

Москва, Наталья Петрова

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