Кулеба: Письма, подброшенные сразу в три посольства, были пропитаны «красной жидкостью»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 1 декабря, заявил, что кроме посольства Украины в Испании, еще три украинских дипмиссии получили письма с «символическими» угрозами, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Кулеба сказал: «Во-первых, не два, а уже три посольства, которые получили письма с угрозами. Во-вторых, письма не со взрывчаткой, но с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью».

«Произошедшее является запугиванием Украины и украинских дипломатов. Я делаю один простой вывод – если уже начали атаковать посольства, значит, нас боятся, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит!» – заявил глава украинской дипломатии.

Напомним, днем в четверг, 1 декабря, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате чего был ранен один человек. Местные СМИ сообщили, что пострадавший является сотрудником посольства, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. Раненый госпитализирован.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»