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Пятница, 2 декабря 2022, 15:26 мск

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В небе над ДНР сбили два украинских военных самолета

Фото: Минобороны РФ

В Донецкой Народной Республике были сбиты два самолета воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в районе населенного пункта Украинка ДНР истребительной авиацией сбит украинский МиГ-29. Также средствами противовоздушной обороны у села Никольское был подбит Су-25.

«За сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской Народной Республики и Егоровка Донецкой Народной Республики», – добавили в Минобороны.

Кроме того, ЛНР и ДНР были перехвачены 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха».

Тем временем, на Донецком направлении продолжается наступление российский войск. Так полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.

На Купянском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области. За сутки уничтожено более 50-ти украинских солдат, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение трем ротным тактическим группам. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Еще 11 солдат ВСУ сдались в плен.

На Южно-Донецком направлении были сорваны попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское ДНР. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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