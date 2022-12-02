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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 2 декабря 2022, 20:55 мск

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Киев вышел из соглашения о порядке пересечения границы с Россией

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу, 2 декабря, заявил, что кабмин одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с правительством России о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов двух стран, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Одобрен проект закона «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке пересечения украино-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации. Прекращение соглашения будет способствовать усилению государственного контроля въезда и пребывания на Украине граждан РФ».

Напомним, что упраздненное Киевом соглашение предусматривало упрощенное пересечение границы жителями приграничных регионов Украины и России.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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