Падение ВВП Украины по итогам года может составить более 33%

Первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко на брифинге в пятницу, 2 декабря, заявила, что прогноз падения реального валового внутреннего продукта в этом году составляет 32-33,5%, – сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе общения с журналистами Свириденко сказала: «Абсолютно очевидно, что макропрогноз должен быть изменен, корректнее – скорректирован. Мы в начале года предусматривали, что падение экономики будет на уровне 32-33%. Далее экономика показала очень высокие адаптивные способности».

«Но, учитывая атаку на энергетическую систему, которая произошла в ноябре, конечно, часть предприятий приостановила свою деятельность. Это говорит о том, что мы, как министерство экономики несколько ухудшили наши перспективы и, к сожалению, вернулись к нашем предыдущему прогнозу – до конца года падение ВВП может составить 32-33% и даже – 33,5%», – заключила первый вице-премьер Украины.

Киев, Иван Бабурин

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