Российская армия успешно предотвратила и пресекла попытки атак Вооруженных силу Украины на нескольких направлениях. Уничтожено порядка 200 националистов, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, оказывающих поддержку киевскому режиму. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В частности, на Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР). Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны.

Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское в ДНР. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции.

Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Вместе с тем, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам управления противника в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Святогорск и Константиновка в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.

В районе населенного пункта Краматорск в ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. В районе населенного пункта Каленики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково (ЛНР), Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка (ДНР). Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Попасная и Лисичанск (ЛНР), Новопетриковка, Волноваха и Куйбышево в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7450 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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