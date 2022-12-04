Украинские боевики выпустили 143 снаряда по ДНР: ранены четверо мирных жителей

Украинские вооруженные формирования продолжили обстрел территории Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, за последние сутки боевики выпустили 143 единицы боеприпасов, в результате чего четверо мирных жителей получили ранения.

По данным Представительства ДНР в СЦКК, противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов. Под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов. Повреждены 14 домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.

Сегодня утром обстрел продолжился. Украинские боевики нанесли удар по Новолуганскому Артемовского района. Повреждена котельная около школы. Ранен мужчина, – сообщили в штабе.

Донецк, Светлана Антонова

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