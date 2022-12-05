Уровень бедности на Украине достигнет 25% к концу года

Уровень бедности на Украине к концу года взлетит с 2% до 25%, спрогнозировали специалисты Всемирного банка. Общее число малоимущих жителей составит восемь миллионов человек, сообщил телеканал «Россия 24».

ВБ ранее подсчитал, что на восстановление Украины после конфликта потребуется около 500-600 млрд евро. Прогноз расходов был увеличен с 350 млрд долларов, о которых Всемирный банк говорил до этого.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2023 год. Документ принят с рекордным профицитом в 1 296 млрд гривен. Внешние заимствования помогут восполнить 38 млрд долларов, нужные Киеву на расходы.

Киев, Наталья Рязанова

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